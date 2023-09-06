مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في البحيرة تدخل الخدمة.. «اعرف شروط التقديم»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالتنسيق مع شركة WE دخول مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة البحيرة، بشارع جلال قريطم دوران الاستاد بمدينة دمنهور، الخدمة مع بداية العام الدراسي 2023 - 2024.

معايير القبول للالتحاق بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في البحيرة فتح باب التقديم للمدرسة، وفقا للمعايير التالية:

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

- الحد الأدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 240 درجة.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر المقبل على 18عاما.

- أن يكون الطالب لائقا طبيا.

- أن يتمتع بالجنسية المصرية.

- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

- أن يجيد الطالب اللغة الإنجليزية.

رابط التقديم في بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

وللتقديم بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، يرجى الضغط على الرابط التالي: هـــنا

جاء ذلك في إطار إتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين« المصريين» والطلاب الوافدين «الأجانب»، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي: هـــنا

من جانبه، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على جهود الدولة المصرية لدعم التعليم الفني؛ لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل والإنتاج، باعتباره قاطرة التنمية، ولدوره الفعال في المساهمة بكافة خطط وبرامج التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.

وتشهد مديرية التعليم بالبحيرة انطلاقة قوية للتوجه نحو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويأتي ذلك تحت رعاية ودعم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

كما يأتي ذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير وتحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.