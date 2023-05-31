بدائل الثانوية العامة 2023.. مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية

تعد مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية من بدائل الثانوية العامة 2023، وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، وجذبت العديد من الطلاب والطالبات للالتحاق بالمدرسة كونها من أهم المدارس المتخصصة في عالم التكنولوجيا والاتصالات، وإتاحة مسارات وظيفية متعددة لأبنائها الخريجين، وإكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر يجعله مؤهلا للانخراط في سوق العمل.

بدائل الثانوية العامة 2023

بحسب موقع المصرية للاتصالات وتضم مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية تخصصين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، وتخضع مصروفاتها للمصروفات الحكومية بمبلغ رمزي وتحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتتميز المدرسة حصول الطالب على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، بالإضافة حصوله على شهادة تدريبية متخصصة من جهات دولية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بالسنترالات والمواقع الفنية للشركة والشركات التابعة، توفير جميع المستلزمات المدرسية، وتوفير تابلت لكل طالب، توفير الزي المدرسي، توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب، والحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

شروط التقديم بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية

وشروط التقديم بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية تشمل: أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات الدقهلية ودمياط والغربية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ، وألا تزيد سن المتقدم على 18 عاما في أول شهر أكتوبر 2023، ويتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنا ويجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

مناهج مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية

وبحسب موقع المصرية للاتصالات يدرس الطالب العلوم والمواد الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية ورياضيات وفيزياء ودراسات اجتماعية واقتصاد وتربية رياضية، بالإضافة إلى المواد الفنية لتخصصي اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشمل العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي، وكذلك محاضرات تنمية المهارات الشخصية لبناء شخصية الطالب وتقويم سلوكياته تقدم المدارس مناهج معتمدة دوليا وعلى أعلى مستوى في تخصصي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تم تصميمها وإعدادها من قبل مجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في المجال.