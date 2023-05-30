مميزات مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية.. تؤهل الطلبة لسوق العمل

تعد مدرسة we المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة ذكية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذبت العديد من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للتقديم فيها، كونها من أهم المدارس المتخصصة في عالم التكنولوجيا والاتصالات، وتؤهل الخريج لسوق العمل المحلي والدولي، نظرا لاعتماد الشهادات دوليا.

مميزات مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب موقع المصرية للاتصالات، يوجد فروع عديدة لمدرسة we، ومن ضمنها فرع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويقع في شارع المستشفى الدولي خلف استاد المنصورة، وتضم تخصصين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، وتخضع مصروفاتها للمصروفات الحكومية بمبلغ رمزي وتحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

والمميزات التي تتمتع بها مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية:

1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

2- حصول الطلاب على شهادة تدريبية متخصصة من جهات دولية.

3- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بالسنترالات والمواقع الفنية للشركة والشركات التابعة.

4- توفير جميع المستلزمات المدرسية.

5- توفير تابلت لكل طالب.

6- توفير الزي المدرسي.

7- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

شروط التقديم لمدرسة we بالدقهلية

وتتضمن شروط التقديم في مدرسة we ما يلي:

1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية، وألا يقل مجموعه عن 250 درجة.

2- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات الدقهلية ودمياط والغربية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ.

3- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما.

كيفية التقديم لمدرسة we

1- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

مناهج مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية

وتقدم المدرسة مناهج معتمدة دوليا على أعلى مستوى، وتم تصميمها وإعدادها من قبل مجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في المجال المنهج الدراسي، وهي:

1- العلوم الأساسية والثقافية

2- العلوم الفنية في مجال التخصص

3- التدريب العملي.

ويحصل خريجو المدارس، بحسب موقع المصرية للاتصالات، على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تؤهل للالتحاق بالكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعي وكلية هندسة للمتميزين بعد عمل اختبار المعادلة وشهادة أكاديمية معتمدة دوليا، بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويدرس الطالب العلوم والمواد الدراسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية ورياضيات وفيزياء ودراسات اجتماعية واقتصاد وتربية رياضية، بالإضافة إلى المواد الفنية لتخصصي اتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما توفر المدارس تدريبا عمليا بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية، وتدريب ميداني للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة، بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.