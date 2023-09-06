درحة الحرارة في بريطانيا تتجاوز الـ32.. وتحذيرات لكبار السن والمرضى

تشهد بريطانيا، أشد أيام العام حرارة، اليوم الأربعاء، بعد تسجيل درجة الحرارة 32 درجة مئوية، بعد أن دخلت بعض المناطق الموجة الحارة رسميا للمرة الأولى منذ يونيو، وأصدرت وكالة الأمن الصحي تنبيهات باللون الأصفر في كل منطقة من مناطق إنجلترا.

أشد الأيام حرارة في بريطانيا 2023

وحذر مكتب الأرصاد الجوية، من استمرار الموجة الحارة لمدة 6 أيام، بدأت أمس وتستمر حتى مساء الأحد المقبل، وكذلك ارتفاع معدلات الوفيات وحدوث مضاعفات كبيرة لدى كبار السن، حيث تجاوزت درجة الحرارة الـ32 درجة مئوية، وهو أعلى مستوى حالي لعام 2023، ويأتي ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه الخريف بطريقة دافئة على غير العادة بعد صيف مخيب للآمال.

وذكر المكتب أنه من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة 32 درجة مئوية يوم الأربعاء، قبل أن تصل إلى ذروة محتملة تتجاوز الـ33 درجة مئوية، غدا الخميس، في حين ستبلغ درجة الحرارة بعد ذلك 32 درجة مئوية حتى يوم الأحد في بعض الأماكن بجنوب البلاد.

تحذيرات من موجة حارة تضرب بريطانيا

ويذكر أنه يجري استيفاء معايير موجة الحر عندما يسجل الموقع فترة ثلاثة أيام متتالية على الأقل مع تلبية درجات الحرارة القصوى اليومية لعتبة موجة الحر، والتي تتراوح بين 25 درجة مئوية و28 درجة مئوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب شبكة «ال بي بي سي» البريطانية، فإن المناطق المدرجة في التحذير الكهرماني باللون الأصفر هي: لندن، والجنوب الشرقي، والجنوب الغربي، وشرق وغرب ميدلاندز، والشرق، والشمال الغربي، ويوركشاير وهامبر، في حين المنطقة الشمالية الشرقية هي المنطقة المتبقية التي لديها إنذار أصفر، وهذا يعني أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا يجب أن يأخذوا رعاية إضافية.

وستشعر ويلز بالطقس الحار، بينما قد تشهد أجزاء من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد.