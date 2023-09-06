بريطانيا تعتزم حظر فاجنر باعتبارها منظمة إرهابية.. تعرف على الأسباب

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنَّه سيتمّ تصنيف مجموعة فاجنر الروسية كمنظمة إرهابية، وتطرح مسودة أمر في البرلمان اليوم الأربعاء، مما سيجعل من غير القانوني أن تكون عضوًا في المجموعة الروسية أو تدعمها في المملكة المتحدة، حيث لعبت المجموعة دورًا بارزًا في الأزمة الروسية الأوكرانية منذ بداية شهر فبراير 2022، كما نشطت في الصراعات في سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وليبيا.

بريطانيا تعتزم حظر فاجنر باعتبارها منظمة إرهابية

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إنَّ القرار اتخذ بحظر الجماعة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 بسبب طبيعة وحجم أنشطة المجموعة بالإضافة إلى التهديد الذي تشكله على المواطنين البريطانيين في الخارج.

أسباب بريطانيا لحظر مجموعة فاجنر

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، قالت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية، إنَّ «فاجنر منظمة عنيفة ومدمرة عملت كأداة عسكرية لروسيا في عهد فلاديمير بوتين في الخارج»، مضيفة أنَّ «بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاجنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين»، مشيرة إلى أنَّهم إرهابيون، بكل وضوح وبساطة، وأمر الحظر يوضح ذلك في قانون المملكة المتحدة، ولهذا السبب نحظر هذه المنظمة الإرهابية، مشددة علي ان بلادها ستواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا.

يُذكر أنَّ مجموعة فاجنر تورطت في أعمال النهب والتعذيب والقتل الهمجي، وتشكل عملياتها في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا تهديداً للأمن العالمي، ويأتي ذلك بعد مقتل رئيس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوزين، في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي، آذ وقع الحادث بعد شهرين بالضبط من قيام بريجوزين بتمرد مسلح قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية، مما شكل أكبر تحدي لسلطة فلاديمير بوتين خلال حكمه الذي دام 23 عامًا.