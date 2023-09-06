أرخص مكان للفسحة والملاهي.. «يوم ترفيهي للأطفال بـ5 جنيه»

يحرص أولياء الأمور والآباء على السفر والخروجات مع أبنائهم قبل بداية العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في نهاية سبتمبر الجاري، وهناك بعض الأماكن التي يمكن زيارتها بأسعار رمزية والتي يهتم بمعرفتها الكثيرون.

وتستعرض «الوطن»، أرخص مكان للتنزه، وهو منتزه الطاهرة، حيث يعتبر من أكثر الخروجات بسعر رمزي، ويمكنك الذهاب إليه وزيارته بـ5 جنيهات فقط.

خروجة بأسعار رمزية

يمكن زيارة المكان عن طريق قطع تذكرة بقيمة 5 جنيهات فقط، والدخول للحديقة لتجد كثير من الألعاب والاختيارات التي يمكن لأبنائك اختيارها، فستجد مدينة ألعاب للكبار والأطفال وبيت الرعب وسعر الألعاب عن طريق شحن كارت بالمبلغ الذي سيناسبك.

كما توجد حديقة مناسبة للعائلة والأطفال يوجد بها الكثير من المساحات الخضراء، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات المختلفة التي يمكنك الجلوس بها وتناول الأطعمة والمشروبات التي يختارها أبنائها وأسرتك.

كما يعتبر هذا المكان مناسبا للأصدقاء أيضا الذين يمكنهم التقاط العديد من الصور التذكارية في المكان والممر الخاص بمنتزه الطاهرة.

ويمكن الذهاب إلى عنوان منتزه الطاهرة عن طريق استقلال مترو الأنفاق أو المواصلات والنزول في محطة مترو سراي القبة.