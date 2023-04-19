أفضل أماكن الخروجات العائلية في العيد.. مناسبة لجميع أفراد الاسرة

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، لذلك زاد اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين والعائلات التي تضم أطفال، لمعرفة أفضل أماكن الخروجات العائلية في العيد، وأسعار خروجات العيد 2023.

أفضل أماكن الخروجات العائلية في العيد وأسعارها

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار الأخبار الخدمية اليومية، أفضل أماكن الخروجات العائلية في العيد وأسعارها، حيث تستطيع الأسر المصرية تحديد أماكن الخروجات والميزانية الخاصة خلال العيد، وتتنوع بين الحدائق والملاهي، كما يلي.

أسعار تذاكر دريم بارك بمدينة أكتوبر في العيد

- تذكرة سيلفر بسعر 200 جنيه للفرد، وتشمل الاستمتاع بجميع الألعاب، عدا الألعاب ذات الرسوم.

- تذكرة سيلفر كومبو 230 جنيها للفرد، وتشمل الاستمتاع بجميع الألعاب إضافة إلى وجبة كومبو.

- تذكرة جولدن بسعر 330 جنيها للفرد، وتشمل ألعاب مجانية، و2 كوبون ألعاب فئة 50 جنيها، إضافة إلى وجبة كومبو.

- تذكرة الفاميلي بسعر 760 جنيها، شاملة 4 أفراد، على أن يكون الأطفال أقل من 10 سنوات، الاستمتاع بالألعاب المجانية فقط دون وجبات.

جزيرة المعادي

هى مجموعة جزر صغيرة بينها جسور صغيرة، وتضم عددا من البحيرات الصناعية، وسعر تذكرة الدخول 25 جنيهًا، ويوجد بها مركب للتجول بـ15 جنيها للفرد، وبها عدد من المطاعم والكافيهات، ومنطقة ألعاب للأطفال، وتفتح الحديقة أبوابها من 10 صباحا حتى 11 مساءً.

شارع المعز في الحسين

التنزه في شارع المعز بالأزهر والحسين، للاستمتاع بالأماكن الأثرية، ويشهد الشارع تنظيم حفلات طوال أيام العيد بأسعار مناسبة تتراوح بين 20 إلى 60 جنيهًا.

برج القاهرة

يعتبر برج القاهرة الموجود في جزيرة الزمالك، من أشهر أماكن الخروجات في العيد، وهو مكون من 16 طابقًا، وسعر تذكرة الدخول للمصرين 60 جنيهًا، وللأجانب 200 جنيه، كما أنّ الدخول مجانا للأطفال تحت سن 6 سنوات.

حديقة الحيوان بالجيزة

تعتبر حديقة الحيوان بالجيزة من أقل المتنزهات سعرا، وتناسب جميع الفئات، سعر التذكرة 5 جنيهات للمصريين، و20 للأجانب، وتفتح أبوابها طوال أيام الأعياد من الساعة 7 صباحا وحتى 5 عصرا.