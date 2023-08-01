«اتفسح وارتاح بعد النتيجة».. أجمل أماكن الخروجات لطلاب الثانوية العامة

ظهور النتيجة دائما ما يكون نهاية للقلق والتوتر بعد الانتظار، ليحدد كل طالب جهته، وفي الفترة التي تعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، يحرص العديد من الطلاب وأسرهم على السفر والخروج لتغيير حالتهم المزاجية بعد ضغط العام الدراسي منذ بدايته.

وتوجد العديد من الأماكن والمدن التي يمكن زيارتها والذهاب إليها لقضاء أوقات مميزة، يجد فيها الأشخاص بشكل عام وطلاب الثانوية العامة بشكل خاص راحتهم وسعادتهم.

أماكن للفسح بعد نتيجة الثانوية العامة

ويمكن السفر إلى المدن الساحلية وزيارة الشواطئ، حيث تتعدد الوجهات للراغبين في قضاء أوقات مميزة في المصيف، فيمكن اختيار الساحل الشمالي أو مطروح التي تتميز بشواطئها الساحرة، كما يمكن السفر إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو دهب لمحبي المغامرات وصعود الجبال مثل جبل سانت كارتين.

وبالنسبة لمن يحب الخروجات البسيطة ولا يميل إلى السفر لمسافات بعيدة، فيمكن زيارة العديد من الأماكن في مصر، فالحدائق العامة تعد ملاذا للكثيرين ممن يحبون المساحات الخضراء والجلوس في الهواء المطلق لقضاء يوم مميز دون تكلفة تذكر مثل «حديقة الأزهر، الحديقة الدولية، حديقة الطفل، حديقة الأسرة».

ولمحبي الأماكن الأثرية والتاريخية، يمكن اختيار قلعة محمد علي للذهاب إليها وقضاء وقت مميز بها والتعرف على تاريخ وحضارات مصر القديمة، والأهرامات، حيث توجد بجوارها العديد من الكافيهات والمطاعم التي يمكن الجلوس فيها بعد التقاط الصور التذكارية، أو قصر الأمير محمد علي في المنيل، ويعد بمثابة تحفة فنية، ويتميز بتصميمه المعماري الرائع، حيث بني على الطراز الإسلامي المقتبس من المدارس الفنية الفارسية والمملوكية.

كما يوجد قصر «المانسترلي» الذي يقع في منطقة الملك الصالح بالقاهرة، وهو من أجمل الأماكن التي يمكن للطلبة زيارتها، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث يحمل تصميمات من الفن الإسلامي، وسعر تذكرة الدخول بتكلفة لا تتعدى 10 جنيهات للفرد الواحد، و5 جنيهات للطالب المصري.