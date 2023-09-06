موعد الكشف الطبي بكليات جامعة كفر الشيخ.. «باقي أيام»

أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023 - 2024، التي تنطلق 9 سبتمبر وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه وفقا لموعد كل كلية.

مواعيد الكشف الطبي في كليات جامعة كفر الشيخ 2023 - 2024

وبحسب ما حدّدته الجامعة من مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023 - 2024، بالإضافة إلى أماكن الكشف الطبي، فإنها ستكون كالتالي:

- كليتا الطب البشري والعلاج الطبيعي بمدرج كلية الطب البشري، وكليات الأسنان والصيدلة والألسن بمدرج كلية الصيدلة 9 سبتمبر.

- كليتا الهندسة والحاسبات والمعلومات بمدرج كلية الهندسة وكليتي العلوم والذكاء الاصطناعي بمدرج كلية العلوم 10 سبتمبر.

- كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بمدرج كلية التمريض 11 سبتمبر.

- كليات الزراعة والثروة السمكية والطب البيطري بمدرج كلية الزراعة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

- كلية التجارة «انتظام - انتساب موجه» بنين بمدرج كلية التجارة يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023.

- كلية التجارة «انتظام - انتساب موجه» بنات بمدرج كلية التجارة يوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

- كلية التربية «عام - أساسي - طفولة - رياضة» بنين بمدرج كلية التربية يوم السبت 16 سبتمبر 2023.

- كلية التربية «عام - أساسي - طفولة - رياضة» بنات بمدرج كلية التربية يوم الأحد 17 سبتمبر 2023.

- كلية الآداب «انتظام - انتساب موجه» وكلية التربية النوعية بمدرج كلية الآداب يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023.

- كلية الآداب «انتظام - انتساب موجه» وكلية التربية النوعية بمدرج كلية الآداب يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.

- كلية الحقوق «انتظام - انتساب موجه» وكلية التربية الرياضية بمدرج فؤاد بدر بجوار البوابة الرئيسية للجامعة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

- تخلفات جميع الكليات بمستشفي الطلبة بالجامعة يوم الخميس 21 سبتمبر 2023.

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بكليات جامعة كفر الشيخ 2023

ونوهت جامعة كفر الشيخ إلى الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بكليات الجامعة للعام الدراسي 2023 - 2024 كالآتي:

1- أصل استمارة الثانوية العامة + 3 صور منها.

2- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 3 صور منها.

3- 6 صور شخصية 4×6.

4- 3 صورة للبطاقة الشخصية للطالب وصورة بطاقة لولي الأمر.

5- بطاقة الترشيح للكلية + 3 صور منها

6- بالنسبة للطلاب الـ«500» أوائل الجمهورية عدم دفع المصروفات وإحضار ما يفيد بذلك مختوما ومعتمدا.

7- دفع المصروفات إلكترونيا على موقع منظومة الدفع الإلكتروني لجامعة كفر الشيخ وطباعة الإيصال وتسليمه والاحتفاظ بصور مع الطالب لإيصال الدفع.