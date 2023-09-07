تفاصيل أعمال تنفيذ محطة النوبارية بالقطار الكهربائي السريع.. مشروع صديق للبيئة

شهدت أعمال تنفيذ محطة النوبارية بالخط الأول من القطار الكهربائي السريع، تقدما وتطورات جديدة، فهي إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر، ومن المقرر أن يحقق تنمية شاملة في مختلف المحافظات التي يمر فيها.

أعمال تنفيذ محطة النوبارية، اشتملت على تقدم الأعمال الإنشائية من مباني المحطة، بداية من المداخل والمخارج، بجانب مسار القطار بالمحطة، وكلها تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية لمثل هذه النوعية من المشروعات.

شبكة القطار الكهربائي السريع

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عدداً من الصور التي توثق أعمال تنفيذ المحطة، مؤكدة أن المشروع يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية خالصة، لافتة إلى أن القطار الكهربائي السريع يتكون من 3 خطوط بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر ويبلغ طول الخط الأول من الشبكة «السخنة - العلمين – مطروح» 675 كيلومتر ويشتمل على 21 محطة ومركزا للتحكم والسيطرة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستات لـ«الوطن»، أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيحقق نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل في مصر، موضحة أن القطار يزيد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر خاصة لربطه مختلف المحافظات خاصة السياحية مع بعضها البعض.

القطار سيخلق مناطق تنموية شاملة

وأضافت الدكتورة داليا يونس، أن القطار سيخلق مناطق تنموية شاملة على جانبيه في مختلف المناطق التي يمر بها، ويوفر آلاف فرص العمل للشباب، موضحة أن المشروع خدمي بالدرجة الأولى وسيوفر وسيلة انتقال بجودة عالية لجميع الركاب والسياح معاً.