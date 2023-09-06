بطل أولمبي سابق: البطولة العربية للجودو بمهرجان العلمين ناجحة بكل المقاييس

أشاد محمد علي رشوان الحكم والبطل الأولمبي الأسبق في الجودو، بمهرجان العلمين والبطولة العربية للجودو التي نُظمت ضمن فعاليات المهرجان، موضحًا: «العلمين مكان رائع، وبطولة الجودو أقيمت في صالة مغطاة مطلة على الشاطئ البحر المتوسط والجو مختلف تماما، والبطولة ناجحة بكل المقاييس».

أجواء مهرجان العلمين وبطولة الجودو

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن أجواء المهرجان والبطولة رائعة للغاية، وكان كل اللاعبين المصريين والعرب سعداء للغاية، كما أجمع أعضاء الاتحاد العربي على أن تُقام هذه البطولة كل عام في مدينة العلمين.

6 فرق كويتية بالبطولة

وأشار إلى الحضور العربي الكبير في هذه البطولة، حيث شاركت 6 فرق كويتية تضم نحو 150 لاعبا، بالإضافة إلى أولياء الأمور والمدربين وأولياء الأمور وحجزوا فندقا كاملا، وهذا شيء مهم بالنسبة للسياحة، والكل كان منبهرا بالشواطئ والهواء والسماء، كما أن الجو كان خاليا من الرطوبة وكل ذلك يساعد على السياحة.

وواصل: «اللاعبون واللاعبات المصريات حصدوا ميداليات كثيرة، وظهر لاعبون مميزون في البراعم لديهم تكنيكات عالية، وشعرت أن بعضهم لديهم قوة بدنية مثل الكبار وهو ما أعجبني وجعلني أصافحهم».