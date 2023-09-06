«الداخلية»: عودة طالبة متغيبة عن أسرتها في أسيوط

أصدرت وزارة الداخلية بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن تغيب طالبة مقيمة في محافظة أسيوط عن منزل أسرتها، مؤكدة أن والد الفتاة المتغيبة حرر محضرا في قسم شرطة مركز صدفة فى أسيوط، بتاريخ 26 أغسطس الماضي، عن تغيب ابنته عقب خروجها من المنزل لتلقي أحد الدروس الخصوصية.

وحسب البيان، توجه الأب إلى مركز الشرطة برفقة ابنته في أول سبتمبر الجاري، وأفاد بعودتها إلى المنزل، وأنها كانت متواجدة في القاهرة خلال فترة غيابها، لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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منذ قليل أوضحت أنه بالنسبة لما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب طالبة مقيمة بمحافظة أسيوط.

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