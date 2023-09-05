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«الداخلية» تضبط المتهم بإنهاء حياة مزارع في أسيوط

كتب:

محمد بركات
02:43 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط، بمقتل مزارع  مقيم دائرة المركز، إثر إصابته برش خرطوش، وبسؤال عمه مزارع  ومقيم بدائرة المركز، اتهم أحد أقاربهم يعمل حدادا ومقيم بدائرة المركز، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح نارى كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة الزراعية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية بأنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وهي بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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بقلم محمد بركات