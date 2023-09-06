سعر جرام الذهب عيار 21.. انخفاض ملحوظ في قيمته اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة وأنّه يُعد إحدى أبرز طرق ادخار الأموال، لذا يهتم كثيرون بمعرفة سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة، لأنه الأكثر تداولا بين المواطنين.

ويعتبر سعر الذهب عيار 21 وجهة البحث الأكثر طلبا بين كثير من المواطنين في الوقت الحالي، نظرا لأنه أفضل وأقل مصنعية مقارنة بعيار 18، وتستعرض «الوطن» سعره الآن في الصاغة، حسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2200 جنيه للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية والمكاسب، ويعد هذا العيار الأكثر انتشارا في مصر بين المواطنين لكثير من الأسباب التي تجعله مفضلا، منها احتوائه على كمية أكبر من الذهب مقارنة بالمعادن الأخرى الممتزجة به، كما أنّه أقل من حيث سعر المصنعية مقارنة بعيار 18.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 2514 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك ولا يستخدم في المشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 1886 جنيها للشراء، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1467 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 22 فسجل 2305 جنيها للشراء، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ويسجل سعر الجنيه الذهب الآن 17 ألفا و600 جنيه للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو الذي يزن 8 جرامات من عيار 21.