خبير اقتصادي: تصريحات الفيدرالي الأمريكي تسقط الذهب بالبورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، مع قرب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تصريحات أحد أعضاء مجلس الفيدرالي الأمريكي، حول توجهات السياسة النقدية للبنك خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى الشركات لتجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية مع قرب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2205 جنيهات، وتراجع إلى مستوى 2200 جنيه، بينما تراجعت الأوقية في السوق العالمي بنحو 12 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1939 دولارًا، وانخفضت لمستوى 1927 دولارًا .

سعر جرام الذهب

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2514 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1886 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1467 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17600 جنيه.

رفع الفائدة الأمريكية

من جانبه صرح عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «كريستوفر والر» لشبكة سي إن بي سي اليوم الثلاثاء، بأن البيانات الاقتصادية ستقرر ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي بحاجة لرفع الفائدة مرة أخرى، مؤكدا بأنه يحتاج لرؤية المزيد من البيانات للجزم بأن الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من دورة التشديد النقدي.وأشار إلى أن البيانات الصادرة مؤخرًا تمنح الفيدرالي الأمريكي بعض المجال قبل صدور قرار الفائدة المقبل، مؤكدًا استمرار الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة إلى أن ينخفض التضخم.