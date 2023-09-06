تستمر أسعار الذهب في تراجعها، منذ بداية شهر سبتمبر 2023، لتستكمل رحلة التراجع التي بدأتها منذ يوليو الماضي، لتقدر خسائر الذهب في أول خمسة أيام من شهر سبتمبر الجاري، بنحو 23 جنيهًا لجميع الأعيرة، وفقًا لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وترصد «الوطن»، من خلال التقرير التالي، كيف إلى أين وصل سعر الذهب في أول 5 أيام من سبتمبر.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الثلاثاء 2520 جنيهاً، مقارنة مع 2526 جنيهًا سعر يوم الخميس الماضي 31-8-2023، بخسائر 6 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الثلاثاء 2205 جنيهاً للشراء، مقارنة مع 2210 جنيهًا سعر يوم الخميس الماضي 31-8-2023، بخسائر 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الثلاثاء 1890 جنيهاً للشراء، مقارنة مع 1894 جنيهًا سعر يوم الخميس الماضي 31-8-2023، بخسائر 4 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الثلاثاء 1470 جنيهاً للشراء، مقارنة مع 1473 جنيهًا سعر يوم الخميس الماضي 31-8-2023، بخسائر 3 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر سعر جرام الذهب عيار 22 الثلاثاء 2310 جنيهات للشراء، مقارنة مع 2315 جنيهًا سعر يوم الخميس الماضي 31-8-2023، بخسائر 5 جنيهات.