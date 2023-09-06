أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-9-2023.. بكم عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6-9-2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي 2205 جنيهات بمحلات الصاغة، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد الوطن في السطور التالية، أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6-9-2023، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بمحلات الصاغة 2205 جنيهات للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 2520 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بمحلات الصاغة المصرية إلى 1890 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 17 ألفًا و640 جنيها، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.