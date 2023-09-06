مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.. تضم 4 أقسام

أعلنت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، مصروفات العام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس الجامعة.

مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023 - 2024

ووفقاً لما حدّدته الكلية فإنّ مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023 - 2024 كالتالي:

1- مصروفات الكلية للطلاب القدامي 970 جنيها.

2- مصروفات الكلية للطلاب الجدد 1090 جنيها.

وأكدت الكلية، في بيان لها، أنّه يتم دفع مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023 - 2024 عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني من هنا .

قبول دفعة جديدة للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024 من حملة الثانوية العامة ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي

وأعلنت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، في وقت سابق، قبول دفعة جديدة للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024 من حملة الثانوية العامة ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي «برنامج خاص بمصروفات»، تبلغ رسومه 25 ألف جنيه للعام الجامعي، وذلك بحد أدنى 356.5 درجة لطلاب علمي علوم بنسبة 86.95%، و330.5 درجة لطلاب علمي رياضة بنسبة 80.6%.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2019، وتتكون من 7 طوابق تحتوي على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة في مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والتعلم العميق، بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي

وتضم الكلية 4 أقسام، فضلاً عن برنامج واحد خاص «بمصروفات»، كالآتي:

1- قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

2- قسم الربوتات والآت الذكية.

3- قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

4- قسم علوم البيانات.

5- برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي «برنامج خاص بمصروفات»