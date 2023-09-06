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«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 11 ألفا و450 فدان أرز حتى الآن

كتب:

خيرالله فؤاد 
10:13 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
زراعة الأرز في كفر الشيخ

زراعة الأرز في كفر الشيخ

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن موسم حصاد الأرز هذا العام مبشر للغاية إذ تصل الإنتاجية لنحو 4 أطنان أرز لكل فدان، لافتا إلى أن ما جرى حصاده على نطاق أراضي كفر الشيخ حتى اليوم الأربعاء، 11 ألفا و450 فدان أرز، وهو ما يعادل نحو 5% من إجمالي المساحة المنزرعة من المحصول هذا العام.

338 ألف فدان أرز في كفر الشيخ 

وأوضح الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن مساحة محصول الأرز الشعير بالمحافظة هذا العام 338 ألف فدان سواء من الأرز عريض الحبة أو رفيع الحبة، مشيرا إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ منذ أسبوعين.

زراعات متأخرة للأرز 

وأضاف أن محصول الأرز هذا العام في كفر الشيخ شهد مرحلتين من الزراعة؛ زراعات مبكرة في شهريونيو الماضي، ومتأخرة بشهر سبتمبر عقب حصاد محصول «اللب الكاوتش».

 

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بقلم خيرالله فؤاد 