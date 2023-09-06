«صحة القليوبية»: بحث أكثر من 100 شكوى خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية الانتهاء من بحث أكثر من 100 شكوى في أقل من 24 ساعة.

وقالت المديرية في بيان لها إن نسبة فحص الشكاوى بلغت 99,2% من إجمالي الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل التوجيهات والتعليمات المشددة للدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ ببحث كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين والاهتمام بها، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بمنتهى الجدية والسرعة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن ذلك يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالقليوبية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

التعامل مع كافة الشكاوى الواردة من مجلس الوزراء والمحافظة

وأشار البيان إلى أنه جرى التعامل مع كافة الشكاوى الواردة من مجلس الوزراء والوزارة والمحافظة، بالإضافة للشكاوى الواردة من مكتب وكيل الوزارة، والرد على كافة الاستفسارات وتلبية حاجة المواطنين، والاستغاثات من خلال الرقم الموحد 16528.

وأشار البيان إلى الانتهاء من بحث الشكاوى بنسبة 99,2% من إجمالي الشكاوى المقدمة من المواطنين، حسب ما أعلن عبر بوابة مجلس الوزراء حتى الآن، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار على تفعيل منظومة الشكاوى في جميع أماكن تقديم الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن أي شكوى مقدمة من المواطنين يجرى بحثها والعمل على حلها فورا.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود جميع العاملين على سرعة الانتهاء من الشكاوى المعلقة.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للفريق القائم على ذلك برئاسة الدكتور محمد جمال، والدكتور يوسف عرابي وعزت الجندي.

ووجه «الجزار» التحية والشكر لجميع العاملين لما يبذلونه من جهودٍ مخلصة في سبيل حل كافة مشاكل المواطنين؛ من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى جميع وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات وديوان المديرية ودواوين الإدارات الصحية.