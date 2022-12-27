وظائف خالية في مديرية الصحة بقنا.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وجود وظائف خالية عن طريق التعاقد، لسائقين لقيادة سيارات العيادات المتنقلة، على أن يبدأ التقديم للتعاقد مع السائقين الجدد اليوم، وذلك للعمل بقطاع تنظيم الأسرة بـ«صحة قنا»، بمراكز أبو تشت ودشنا وقنا ونقادة.

وظائف في مديرية الصحة بقنا

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة في قنا، إنه على الراغبين في التعاقد على وظيفة سائق، أن يتوفر لديهم المهارات الآتية:

- قيادة العيادة المتنقلة بمهارة وذلك في المهام التي يكلف بها من قبل إدارة تنظيم الأسرة.

- حسن السلوك فى التعامل مع الرؤساء والزملاء والجمهور.

- استلام العيادة المكلف بقيادتها والتأكد من صلاحيتها للعمل

- متابعة عمل الصيانة الدورية للعيادة المتنقلة والحفاظ على نظافتها وحالتها الجيدة.

- الإبلاغ عن أي أعطال بالعيادة المتنقلة.

الشروط اللازمة للتقدم لوظائف الصحة في قنا

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.

- الحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو عالي.

المستندات المطلوبة لوظائف الصحة في قنا

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

- رخصة قيادة سارية درجة تانية على الأقل.

- أصل نتيجة سحب عينة تعاطي المخدرات بتاريخ لاحق لتاريخ الإعلان، من المعامل المركزية بوزارة الصحة أو أحد فروعها بالمحافظات أو مستشفيات الصحة النفسية أو معامل صندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات.

- صورة من إيصال الإيداع.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان (وجهين بحسب الأحوال).

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

- سداد 22 جنيها عن طريق الإيداع ببنوك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف، وذلك في موعد نهايته 10 يناير المقبل.

وأشار «تواضروس» إلى بعض الملاحظات الهامة أثناء التسجيل لوظائف الصحة في قنا:

- يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان.

- رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

- لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- التأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفي حالة عدم مطابقتها للشروط المطلوبة سيتم رفض الطلب.

- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات.

- الاحتفاظ برقم التسجيل عقب الانتهاء من عملية التسجيل.

- التقديم على بوابة الوظائف الحكومية من هـنـا.