مقرر «القومي للسكان» سابقا: القضية السكانية تستلزم العمل في أكثر من محور

قالت الدكتورة أميمة إدريس مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن القضية السكانية صعبة جدا، وتتحرك في أكثر من محور، فهي ليست حبوب منع حمل تحصل المرأة عليها لتقليل الإنجاب، إذ تتسم بكثرة محاورها، ومنها التوزيع الجغرافي، وهو ما ساعدت عليه المدن الجديدة.

أهمية التوزيع الجغرافي

أضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «التوزيع الجغرافي يمنح الفرصة لتنمية السكان بشكل أفضل، وسيكون هناك معيشة وتهوية وفرص تعليم وعلاج أفضل، ما أدى إلى التوسع في العمران».

وتابع: «في إطار المشكلة السكانية يجب العمل على تحسين الخصائص السكانية، ومصر دولة فتية لأن 50% من الشعب المصري أقل من 35 سنة، وبالتالي، فإنه إن تم العمل على تنميتهم بالتعليم الموجه والتدريب فإنه سيتم تلبية احتياجات السوق ويمكن تصدير الطاقة البشرية لتوفير فرص عمل جيدة، وبالتالي زيادة تحويلات المصريين بالخارج».

التنمية تحتاج للتركيز على التعليم والصحة

وأكدت أن هذه التنمية تحتاج التركيز على التعليم والصحة، فهناك مواطنون حاصلون على مؤهلات عليا ويعملون في مهن ووظائف لا تمس ما درسوه، وبالتالي، فإنه يجب أن يتم العمل على تلبية احتياجات سوق العمل.