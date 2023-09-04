«الصحة»: الدولة تتعامل بقوة مع المشكلة السكانية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ الدولة تعمل بشكل قوي في التعامل مع المشكلة السكانية، لافتا إلى الكثير من الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين الخصائص السكانية والإنجابية للمواطنين.

عبد الغفار: انخفاض معدل المواليد في مصر

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه في آخر مسح جغرافي للتعبئة والإحصاء انخفض معدل المواليد لكنه لم يصل للمستهدف بعد، مؤكدا تحرك الدولة بشكل مناسب للتعامل مع هذه المشكلة.

انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للسكان غدا

وتابع أنه غدا تنطلق أولى فعاليات المؤتمر العالمي لـ السكان والصحة والتنمية برعاية رئيس الجمهورية، وأحد أهدافه إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتي تتعامل مع قضية السكان من منظور حق السكان في الصحة والتنمية والربط بين الزيادة السكانية وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة والحياة الكريمة التي تهدف الدولة إلى تحقيقها لمواطنيها.