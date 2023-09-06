الكلية الفنية العسكرية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي والبرامجي

حصلت الكلية الفنية العسكرية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كثاني كلية هندسة في مصر تحصل على الاعتماد المؤسسي، وذلك في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتطبيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية والبحث العلمي.

وسبق وحصلت الكلية على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع برامجها الدراسية الهندسية، كأول كلية هندسة بجمهورية مصر العربية تحصل على الاعتماد البرامجي لجميع برامجها بنسبة 100% وهي برامج الهندسة «الكهربية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – الكيمائية – النووية – البحرية».

وقدّم الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الشكر والتقدير لفريق العمل بالكلية، الذي جهز وأعد ملف الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي، مؤكدا أنّ الكلية الفنية العسكرية تعتبر مثالا يحتذى به لباقي الكليات ليس فقط في إعداد ملف الكلية للحصول على الاعتماد المؤسسي ولكن أيضا في التطبيق العملي لمعايير جودة التعليم المحددة من الهيئة.

وسلّم شهادات الجودة للاعتماد البرامجي لجميع برامج الكلية أثناء فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2023، بحضور مساعد وزير الدفاع للتدريب والبحوث العسكرية.