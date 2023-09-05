زيلينسكي يتفقد خط الجبهة قرب باخموت شرق أوكرانيا

توجّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إلى خط الجبهة قرب باخموت في شرق أوكرانيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن الرئاسة الأوكرانية.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية: «زار زيلينسكي الوحدات التي تشن هجمات في منطقة باخموت».

وأفاد البيان بأنّ زيلينسكي استمع إلى تقارير حول وضع العمليات على الجبهة الشرقية.

وهذا الصيف استولت القوات الروسية على باخموت، المدينة الصناعية التي كانت تعدّ 70 ألف نسمة قبل الحرب، بعد أشهر من المعارك الشرسة، وتشن القوات الأوكرانية هجومًا مُتواصلًا على أطراف البلدة التي تحولت الآن إلى أنقاض.

والتقى زيلينسكي، قادة القوات في تلك المنطقة، وناقش «مشكلات واحتياجات الوحدات»، بما في ذلك «توفير قذائف مدفعية وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية».

وأعلن زيلينسكي، أمس، أنّه زار منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد، حيث تقع باخموت، ونشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي رفقة الجنود.

تأتي الزيارتان في أعقاب إقالة أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، بعدما أعلنت كييف الأسبوع الماضي، بعض النجاحات التكتيكية في هجومها المضاد للقوات الروسية.