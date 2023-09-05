روسيا تسحب الفهد الروسي من جبهة أوكرانيا.. أول دبابة تعمل بالذكاء الاصطناعي

سحبت روسيا أحدث دباباتها آرماتا-14 الملقبة بالفهد الروسي من ساحة المعركة في أوكرانيا رغم تفوقها في الحرب، لإدخال تحسينات عليها، حيث تعتبر أول دبابة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، ويُطلق عليها الفهد نظرًا لسرعتها التي تصل لـ 90 كيلومترًا في الساعة، وقادرة على اكتشاف الهدف على مدى 5 كيلومترات ويمكنها مهاجمته بمدى من 7 إلى 8 كيلومترات.

مرحاض داخلي بالدبابة

ونقلت «سكاي نيوز» عن وكالة أنباء تاس الحكومية، أنّ المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي استخدمت العديد من دبابات القتال الرئيسية T-14آرماتا في عمليات الهجوم المباشر في أوكرانيا.

وبحسب مجلة ميليتاري ووتش الأمريكية، فإنّ هذه الدبابة مختلفة عن مثيلاتها حيث تتميز ببرج طول ومربع ولها 7 عجلات للطرق بدلًا من نظام الـ6 عجلات في الدبابات الروسية.

كما تتميز دبابة الفهد الروسي بانها تحتوي على مرحاض داخلي حتى لا يحتاج الطاقم إلى الخروج من قمرة القيادة، وستخضع الدبابة لتحسينات كبيرة، خاصة بعدما أثبتت بالفعل فعاليتها في الاشتباكات القتالية في أوكرانيا، حيث أظهرت بالفعل تفوقًا على دبابات الناتو المماثلة.

وتتميز دبابة الفهد الروسي بأنها تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي حيث تعمل بشكل أوتوماتيكي، حين تخلو من الطاقم البشري لكن لا يمكنها أن تطلق النار إلا وفقا لقرار من الطاقم.

تعمل بالذكاء الاصطناعي

وبحسب وكالة سبوتنيك فان هذه الدبابة يمكن أن تصوب أسلحتها نحو هدف محدد بنفسها دون مشاركة الإنسان، لكنها لا تستطيع أن تطلق النار إلا حين يأمرها الإنسان بإطلاق النار.

وتتميز بنظام درع رد الصواريخ ونظام التصويب الآلي للأهداف المهددة ومصممة بنظام شبحي؛ لتكون أقل وضوحًا على الرادار وأكثر صعوبة في استهدافها من قبل أنظمة الأسلحة الذكية.

وتطلق هذه الدبابة أكثر من 30 نوع ذخائر وبها مدفع 152 ملم يتم تلقيمه بصورة آلية، ومزودة بمدفع رشاش 7.62 ملم يطلق الذخيرة عن بُعد، وبالنسبة لإجراءات الحماية والأمان فإنها تتميز بنظام رؤية بانورامي مع نظام استشعار حراري في قمرة القيادة، ومزودة بنظام دفاعي محيطي يمكنه الرؤية من كل الزوايا.