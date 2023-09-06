مقتل 170 جنديا أوكرانيا وتدمير 200 طائرة مسيرة

شهدت الأزمة الروسية الأوكرانية عددًا من التطورات خلال الساعات الماضية ما بين صد هجوم أوكراني ونجاح الجيش الروسي في تحييد عدد من المقاتلين الأوكرانيين.

وبحسب وسائل إعلام روسية فإن السلطات الأوكرانية أعلنت حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

القضاء على نحو 30 مقاتلا من كتيبة آزوف الأوكرانية

ونجحت القوات الروسية في القضاء على نحو 30 مقاتلا من كتيبة آزوف الأوكرانية في غابة سيريبريانسكي، كما نجح الجيش الروسي يدمر أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية في اتجاه كراسنو ليمان

وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية تقصف المدينة بالقذائف العنقودية وصد الجيش الروسي 4 هجمات شنتها مجموعات أوكرانية في قريتي كليشيفكا وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

مقتل 170 جنديا

تصدت القوات الروسية لهجومين شنهما اللواء الميكانيكي 47 التابع لقوات كييف في محيط قرية رابوتينو، إلى جانب تدمير مستودع للذخيرة تابع للواء الجوي 46 التابع لقوات كييف بالقرب من بلدة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

ووصلت خسائر أوكرانيا اليوم بحسب وسائل إعلام روسية إلى مقتل 170 جنديا وتحطيم دبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع مركبات، وثلاثة أنظمة مدفعية M777 ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع، وحامل مدفعية ذاتية الدفع ألماني الصنع، ومدفع بريطاني الصنع، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر D-20 وD-30.