«تعليم البحر الأحمر»: جهود مكثفة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن مديرية تعليم البحر الأحمر تبذل جهودا مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأضاف «منير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الجميع يعمل كخلية نحل من أجل تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب بجميع مدارس المديرية».

ولفت إلى أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

استعدادات «تعليم البحر الأحمر» لاستقبال العام الدراسي الجديد

وعقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع مديري العموم ومديري الإدارات النوعية لبحث سبل تطوير العملية التعليمية؛ استعدادا للعام الدراسي الجديد.

ووجه هشام منير بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات التي تتعلق بصيانة المدارس، وموقف تسليم الكتب المدرسية، ومتابعة العجز أو الزيادة بين صفوف المعلمين بجميع الإدارات التعليمية.

وشدد وكيل تعليم البحر الأحمر على الإدارات المعنية بتكثيف المتابعات اليومية على جميع مدارس المحافظة، حتى في أيام العطلات الرسمية.

ووجّه برفع تقارير يومية موثقة بالصور، بما جرى إنجازه على أرض الواقع من الإجراءات، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.