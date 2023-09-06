استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بمناسبة ذكرى ميلادها، وذلك تحت عنوان «في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي.. أعمال فنية خالدة بمسيرة ملكة الأناقة».

وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد بـ«الغائبة الحاضرة في ذكرى ميلادها الـ89، ولدت في 6 سبتمبر عام 1934 بمحافظة الإسماعيلية، وهي إبنة أخت الفنانة تحية كاريوكا فكأنها ورثت العرق الفني منها، واُختيرت لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصري، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن وأحبته».

مسيرة رجاء الجداوي الفنية

وتابع: «بدأت رجاء الجداوي مسيرتها الفنية في فيلم «غربية» و«دعاء الكروان» و«إشاعة حب» لتثبت حضورها، وتوالى تألقها في العديد من الأدوار السينمائية والتلفيزيونية والمسرحية خلال مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من 60 عاما من الإبداع قدمت خلالهم ما يزيد عن 300 عمل فني مع العديد من النجوم».

وقالت أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: «روحها في البيت مخرجتش وبحب الناس هي موجودة ويمكن نفسيتي أصبحت أحسن بسبب إحساسي بإنها موجودة، تقبلنا فكرة الموت لانه سنة الحياة وراضيين ولكن الكل رافض تماما فكرة عدم ذكر رجاء الجداوي».

حب الناس نعمة كبيرة على رجاء الجداوي

وأضافت خلال حوارها عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «ربنا يديم نعمة حب الناس لأمي دائما، وفلا يوجد نعمة أفضل من هذه يمكن ان تحصل عليها والدتي»، مشيرة إلى أن والدتها كانت تقول لها أنها اثناء تصوير «دعاء الكروان» كانت مهزوزة وخائفة للغاية، وأكثر شيء كان يخيفها هي رفض «كاريوكا» لمسألة دخولها الفن نهائيا.