كيف قضت رجاء الجداوي الساعات الأولى بعد دفن زوجها؟

ليلة مريرة عاشتها الفنانة رجاء الجداوي، بعدما التقط زوجها الراحل الكابتن حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، أنفاسه الأخيرة ليودع الحياة وينتقل إلى الرفيق الأعلى، لتعيش بعدها في حالة لا يُرثى لها، الوحدة والحزن حلفائها، لم تستطيع تمالك أعصابها ولا السيطرة على دموعها التي ظلت مستقرة في قلبها حتى لحقت به بعد أعوام، والتي روت تفاصيل تلك الليلة، خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيوينة، ويمكن معرفة تفاصيلها من هنا.