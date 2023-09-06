محمد محسن: الأوبرا أتاحت لنا فرصة بوجود أوركسترا كبيرة على مسرح القلعة

وسط مزيج من الطرب والغناء الوطني، أقيمت ليلة ساحرة بمهرجان القلعة بدورته الـ31، حرص الجمهور خلالها على الحضور منذ الساعات الأولى من أجل حجز مقاعدهم والاستمتاع بصوت الفنان محمد محسن الذي قدم عددا من المؤلفات الغنائية الجديدة، بالإضافة إلى حضور مميز للفنانة اللبنانية عبير نعمة، التي ظهرت للمرة الأولى خلال فعاليات المهرجان .

محمد محسن وحفله بمهرجان القلعة

على مسرح المحكى وبمصاحبة أوركسترا سيني بقيادة المايسترو أحمد عويضة وبإمكانات صوتية تحمل سمات عظماء الموسيقى العربية تغنى المطرب محمد محسن بمختارات من مؤلفات العمالقة، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة بالطابع الفني الجاد كان منها «كل ده كان ليه، من زمان جدا، نشبه لإيه، ضى القمر، حبايب زمان، في قلبى مكان، زى أغاني زمان، النسيان، أهو ده اللى صار، البحر بيضحك ليه، مضناك، أنا اتوب عن حبك، الشوق، اسلمى يا مصر وقديش كان في ناس».

محمد محسن يتحدث عن حفله بمهرجان القلعة

ومن جهته، عبر الفنان محمد محسن عن سعادته الكبيرة بتقديمه لحفل جديد بمهرجان القلعة قائلاً: «منذ أن علمت بتقديمي لحفل بمهرجان القلعة، كنت متحمس لـ رأى الجمهور على الأغاني الجديدة التي طرحتها، خاصة أنها متنوعة ومختلفة، ووجدت فرصة كبيرة بعرضها في المهرجان لجمهور القلعة، خاصة أن الأوبرا أتاحت لنا فرصة هذا العام بتواجد أوركسترا كبيرة على المسرح، وهذا أعطى طابعا جماليا ومميزا للحفل بكل تأكيد».

كما قدم الفنان محمد محسن خلال الفترة الأخيرة أكثر من أغنية بلهجات مختلفة معلقا على الأمر، «لم أخش إطلاقا أن أقوم بلهجات مختلفة أخرى في مصر، لأن مصر دائما حاضنة للفن من كل الدول العربية، وأي فنان يريد الشهرة يأتي مباشرة إلى مصر».