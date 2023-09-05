سامح شكري: حجم التجارة العربية اليابانية بلغ 100 مليار دولار في 2021

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان، اتسمت بالتنوع والشمولية، حتى بلغ حجم التجارة العربية اليابانية نحو 100 مليار دولار عام 2021، والتقديرات في تحسن مستمر، وبما يؤكد أن هناك إرادة واضحة من الجانبين للاستفادة من الآفاق المتاحة لتطور العلاقات رقميا وتكنولوجيا وتصنيعيا وخدميا.

أوضح «شكري» خلال كلمته في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع اليوم، يعد دليلا على الحرص المتبادل لاستمرار وتطوير قطار العمل العربي الياباني المشترك، وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا التي تعصف بعالمنا، وتلقي بتحديات لها تداعيات هائلة.