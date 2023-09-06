«التعليم»: تفعيل برنامج التبادل الطلابي لمرحلة «الثانوي» بين مصر واليابان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البدء في تفعيل البرنامج هذا العام في إطار برنامج التبادل الطلابي لمراحل التعليم الثانوي بين مصر واليابان لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، حيث يتم استقبال أول دفعة من الطلاب المصريين في اليابان خلال شهر نوفمبر المقبل وإيفاد الدفعة الأولى من الطلاب اليابانيين إلى مصر خلال شهر ديسمبر2023.

زيارة لمدارس طوكيو

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المصريين 12 طالبا، من المقرر أن يزوروا طوكيو خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، ويتضمن برنامج الزيارة تفقد عدة مدارس ثانوية بطوكيو على مدار ثلاثة أيام متتالية والتي من المنتظر أن يُقدم طلاب المدارس خلالها عرضا موجزا عن الثقافة والتراث المصري، إلى جانب برنامج ترفيهي يتضمن القيام بجولات تثقيفية للتعريف بأبرز المزارات السياحية المتواجدة بالعاصمة طوكيو .

زيارة الطلاب اليابانيين

وفيما يتعلق ببرنامج زيارة الطلاب اليابانيين إلى مصر نهاية العام الجاري، فمن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد المدارس الثانوية المصرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية، كما يتضمن برنامج الزيارة تفقد أهم المزارات السياحية في القاهرة وفي مقدمتها أهرامات الجيزة والمتحف الوطني والمتحف القومي للحضارة، والمتحف المصري الكبير.