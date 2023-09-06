أمين الجامعة العربية: لا بد من التحرك بشكل عاجل لحل الأزمة السودانية

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ الجامعة تتطلع إلى عقد القمة العربية الأفريقية، التي تستضيفها السعودية في نوفمبر المقبل، باعتبارها خطوة ضرورية وفي وقتها من أجل ترسيخ العلاقات مع شركائنا وأصدقائنا في أفريقيا.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته بفعاليات الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الأزمة في السودان لا زالت تتوالى فصولها، مخلّفة كلفة هائلة بما يفوق احتمال أبناء الشعب السوداني، ومع استمرار القتال في المدن السودانية تتزايد أعداد الفارين والنازحين من منازلهم، وتصير الحياة مستحيلة للسكان المدنيين، ونقترب أكثر إلى حالة الحرب الأهلية الشاملة التي لا نريد للسودان وأهله أن ينزلقوا إليها».

وشدد على ضرورة التحرك على نحو عاجل من أجل حل شامل للأزمة السودانية، بداية من وقف إطلاق النار بصورة مستدامة في جميع المدن السودانية، وبما يهيئ السبيل للعودة إلى المسار السياسي الذي يضمن وحدة الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة وسلامة أراضيها.

ولفت إلى إطلاق مبادرة لإنقاذ الموسم الزراعي، بعد التشاور مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي أعدت دراسة تحصد الاحتياجات العاجلة للقطاع الزراعي السوداني، وجرى دعوة وزراء الزراعة العرب للنظر فيما يمكن أن تقدمه دولهم لدعم المبادرة بهدف تحسين الأمن الغذائي للمواطن السوداني.