باحث سياسي: السلاح الموجود في مخيم عين الحلوة لا يخدم القضية الفلسطينية

أكد الكاتب والباحث السياسي نهاد أبوغوش أن الشعب الفلسطيني مغلوب على أمره، وغير مسؤول عما وصلت له الأوضاع في مخيم عين الحلوة اللبناني.

أبوغوش يكشف مصادر السلاح الموجود بمخيم عين الحلوة

أوضح «أبوغوش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن السلاح الموجود في مخيم عين الحلوة والمخيمات اللبنانية ليس سلاحًا لخدمة القضية الفلسطينية ولا يٌستخدم ضد أعداء الشعب الفلسطيني، ولكنه سلاح تسلل للمخيم بعدما أصبح مكانا يستقطب كل الخارجين عن القانون من بقايا التنظيمات التكفيرية المتواجدة في لبنان، والتي شاركت في الحرب الأهلية في سوريا.

وكشف «أبوغوش» عن المسئولية حول الوضع الراهن في المخيم، مشيرًا إلى أنها مسئولية مشتركة بين الدولة اللبنانية من جهة وبعض القوى والأطراف السياسية اللبنانية التي يحمي بعضها التواجد غير الشرعي الذي لا يخدم الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقال إن الشعب الفلسطيني هو ضيف على المخيمات اللبنانية، مؤكدا أن السلاح الموجود في المخيمات ليس أداة كفاح للشعب الفلسطيني من أجل الرجوع لفلسطين، ولكنه نتيجة لاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية للدفاع عن الفلسطينين.