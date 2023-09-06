الأمين العام للجامعة العربية: القضية الفلسطينية تواجه تحديات خطيرة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنَّ القضية الفلسطينية تواجه تحديات خطيرة على رأسها المواقف التي تتبناها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، إذ أنَّها حكومة يقوم برنامجها على الاستيطان دون سلام، كما أنَّها تسعى لضم الأراضي لا لحل الدولتين فهي جزء من المشكلة لا الحل، وتخلق كل يوم بسياستها الاستفزازية ما يزيد الموقف في الأراضي المحتلة اشتعالًا».

وأضاف «أبو الغيط»، خلال كلمته بفعاليات الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «تقع على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة نحو وقف هذا الوضع المتدهور والذي ينذر بانفجار لا يتمناه أي طرف، ولا ينبغي لحكومة الاحتلال تصدير أزماتها الداخلية إلى الساحة الفلسطيني».

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «المرحلة القادمة تحتاج إلى تكثيف العمل العربي على كل الأصعدة بما يتفاعل مع المتغيرات ويسمح بالتكيف معها».