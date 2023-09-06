شكري يسلم رئاسة «مجلس الجامعة العربية» للمغرب: نثق في قدرته على مواجهة التحديات

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مجلس جامعة الدول العربية تبنى خلال الدورة السابقة عدّة قرارات، خاطبت الشواغل العربية في ملفات شديدة الحيوية، مثل الملف الليبي الذي شهد إعادة التأكيد على تطلعنا لإصدار القوانين الانتخابية، من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، ودعم جهود لجنة (5+ 5) العسكرية المشتركة، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم البلاد وتمثل جموع الشعب الليبي، وإنجاز المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق.

وأضاف شكري، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية، أنّ المجلس أصدر عدّة قرارات خاصة باليمن، ومعنية بالتدخلات الخارجية في الشؤون العربية ومواجهة الإرهاب، وبينها الإشادة برئاسة واستضافة مصر لمؤتمر المناخ، وإقرارًا بمخرجاته وترحيبًا برئاسة الأشقاء في الإمارات للدورة الـ28، وغيرها من القرارات التي تناولت المجالات الحيوية العربية وأولوياتها الراهنة، وحددت بوضوح المواقف العربية منها، كما أظهرت الجامعة العربية قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للمستجدات.

وتابع: «نسلم اليوم الرئاسة إلى المغرب الشقيق، ونثق في قدرته على الاستمرار بقيادة سفينة العمل العربي والإبحار بثبات وثقة وسط التحديات، واستكمال المسارات المشار إليها في سبيل تعزيز القدرات العربية المشتركة، لتوحيد الرؤى وأخذ زمام المبادرة ومعالجة ما يواجه عالمنا العربي من تحديات واستحقاقات».