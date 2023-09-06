«السيرة النبوية العطرة» في ندوة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة دينية عن السيرة النبوية العطرة، للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الأربعاء، بقاعه إعداد القادة، بمشاركة 75 طليعا وطليعة من أعضاء مراكز الشباب، ومن تنفيذ من خلال إدارة تنميه النشء بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنفيذ ندوة دينية بعنوان «السيرة النبوية العطرة»

حاضر في الندوة، الشيخ عبد الله العشماوى، شيخ بمعهد فتيات الشمارقة، وتحدث عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وصور من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، وكيف الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم.

«العشماوى»: سيرة النبى العطرة مليئة بالمواقف والأحداث

وأكد «العشماوى»، أنّ سيرة النبى العطرة مليئة بالمواقف والأحداث، مضيفاً «سيرة النبي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملى فى حياتنا والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة فى ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة».

أُقيمت الندوة الدينية بمديرية الشباب والرياضة بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنميه النشء بالمديرية، ونجلاء عبد الحميد، مشرف النشاط الدينى بالمديرية.