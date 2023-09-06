تاريخ المولد النبوي الهجري 1445.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح

بدأ العد التنازلي لموعد تاريخ المولد النبوي الهجري لسنة 2023، فالعديد من موظفي الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، ينتظرون تاريخ المولد النبوي الهجري، نظرا لحصولهم على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة هذا اليوم.

تاريخ المولد النبوي الهجري

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تاريخ المولد النبوي الهجري لسنة 1445، موضحا أن موعده سيكون موافق يوم 13 من شهر ربيع الأول، حيث تنطلق مراسم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بشراء حلوى المولد النبوي وخلافه.

تاريخ المولد النبوي الهجري.. اليوم الميلادي

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن تاريخ المولد النبوي الهجري سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، كما سيتم ترحيل موعد إجازة المولد النبوي الشريف إلى نهاية الأسبوع بدلا من يوم الأربعاء، وفق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء السابقة في هذا الشأن.

تاريخ المولد النبوي 2023

وجاءت قرارات رئيس الوزراء، بترحيل الإجازات بغرض إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء أيام إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع واستثمارها، وعادة ما يتم إصدار القرار الرسمي لترحيل الإجازة الرسمية قبل موعدها الرسمي بعدة أيام.