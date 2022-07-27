محافظ القليوبية يعلن تدشين مشروع إنشاء موقف عمومي للسيارات بكفر شكر

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء عمل جلسات تحليل التربة لتدشين مشروع إنشاء مبنى جديد للإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر، وجاء ذلك بعد التنسيقات التي تم إجراؤها بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى الإدارة الزراعية 7 ملايين جنيه، حيث سيتألف المبنى من أربعة طوابق، على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية.

تكثيف الأعمال لإنهاء المشروع

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن حتى يتم تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من خلال المبنى بالشكل اللائق، وفي هذا الصدد، تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة فيما يخص الرفع المساحي للموقع وإعداد التصميمات الهندسية لتنفيذ مجمع المواقف والإدارة الزراعية.

كما أكد «الهجان» ضرورة الإخلاء الفوري للمباني الصادر لها قرارات هدم بأرض مجمع المواقف حتى يتسنى الانتهاء من إنشاء مجمع المواقف، ليحقق الهدف المنشود لحل مشكلة المواقف العشوائية والتيسير على المواطنين، وأجرى جولة تفقدية للمنطقة الواقعة أسفل كوبري كفر شكر أمام مدخل المدينة، لتفقد أعمال إنشاء الباكيات التابعة لهيئة الطرق والكباري، وذلك عقب انتهاء أعمال تدشين المشروع، كما استمع خلال جولته لشكاوى المواطنين الخاصة بكثافة السيارات وصعوبة الحركة المرورية بمدخل مدينة كفر شكر، مؤكداً أن تلك المشكلة سيتم حلها فور الانتهاء من إنشاء الموقف العمومي.

وجاءت الجولة التفقدية بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، المهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية والمهندس رجب شحات مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.

مشروعات في مدينة كفر شكر

ومن الجدير بالذكر أن مدينة كفر شكر قد حظيت بعدد من المشروعات القومية والمحلية على مدار السنوات القليلة الماضية، استهدفت عددًا من القطاعات، أبرزها ما يلي:

- مشروع إنشاء طريق بنها المنصورة البر الشرقي بتكلفة مليار جنيه.

- مشروع إنشاء كوبرى أسنيت بنطاق مدينة كفر شكر، بتكلفة 180 مليون جنيه، بطول 1660 مترًا في الاتجاهين.

- مشروع إنشاء كوبرى كفر شكر العلوى، بتكلفة إجمالية 224 مليون جنيه.

- مشروع تطوير كورنيش النيل بطول 450 مترًا بتكلفة 6 ملايين جنيه.

- رصف شوارع بمدينة كفر شكر بتكلفة 6 ملايين جنيه.

- مشروع مستشفى كفر شكر المركزي بتكلفة 361 مليون جنيه.

- مشروع تأهيل عدد 21 ترعة بهندسة ري كفر شكر بتكلفة 280 مليون جنيه.

- مشروع إنشاء محطة مياه المنشاة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة 220 مليون جنيه، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

- مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ببرقطا طاقة 7500م3/اليوم بتكلفة 100 مليون جنيه.

- ومشروع إنشاء محطة صرف صحى بكفر عامر ورضوان بتكلفة 35 مليون جنيه.

- مشروع الصرف الصحي لقرية كفر كردي بتكلفة 26 مليون جنيه.

- مشروع إنشاء الوحدة البيطرية بالمنشاة الكبرى مركز كفر شكر بتكلفة 158 ألف جنيه.

- مشروع توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز كفر شكر، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لقرى كفر تصفا وكفر عامر ورضوان والمنشاة الكبرى والبقاشين.