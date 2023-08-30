محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لمناقشة موقف مشروعات حياة كريمة

اجتمع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بالجهات المعنية بالمحافظة لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي جرى تنفيذها في 181 قرية، و 1123 نجع وتابع، بـ7 مراكز إدارية كمرحلة أولى، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات، وبحث سبل تشغيل المشروعات التي جرى الانتهاء منها بالفعل في مختلف القطاعات لخدمة المواطنين.

حضور اجتماع حياة كريمة بسوهاج

حضر الاجتماع كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي للجيش الثالث الميداني بسوهاج، والنائب حاتم مبارك، والنائبة نانسي نعيم، والنائب نور أبو ستيت، والنائبة رقية الهلالي، أعضاء مجلس النواب، والنائبة رشا إسحق، والنائب مصطفى الشريف أعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ومشرفي مشروعات «حياة كريمة»، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

الموضوعات التي طرحت بالاجتماع

تناول الاجتماع عرض موقف بعض المشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، ورصف الطرق الداخلية، والكهرباء، وشدد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة مع الجهات المعنية بصورة يومية لأعمال تأثيث وفرش وتشغيل جميع المشروعات التي جرى الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية، والمجمعات الزراعية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

مشروعات حياة كريمة بسوهاج

ناقش الاجتماع كذلك بعض ملاحظات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن المرور على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروعات حياة كريمة، ومشروع خط طرد قطر 900 مم الخاص بمحطة رفع صرف صحي رقم 1 بمدينة جرجا، كما ناقش طلب الشركة باستبدال المحولات الكهربائية ذات القدرة المنخفضة بأخرى ذات قدرات أكبر 300 ـ 500 أمبير.

حصر الطرق الداخلية بحياة كريمة

ووجه المحافظ بحصر جميع الطرق الداخلية بالقرى التي تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والبدء في تمهيدها وتسويتها فورا تيسيرا على المواطنين.

تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض الطلبات التى تقدم بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، التي تهدف إلى خدمة المواطنين فى مجالات مختلفة منها الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، والزراعة، حيث وجه المحافظ الجهات المعنية بتلك الطالبات بدراستها والعمل على تلبيتها بما يحقق مصلحة المواطن السوهاجي.