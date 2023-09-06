استقرار أسعار سبائك الفضة في مصر اليوم الأربعاء

سجلت أسعار سبائك الفضة اليوم الأربعاء في مصر استقرارا ملحوظا داخل محلات بيع الفضة، تزامنا مع هدوء الأسعار اليوم، حيث يبدأ سعر السبيكة من 21 ألف جنيه وفقا لما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

أسعار سبائك الفضة في مصر

تسجل سعر سبيكة الفضة 50 جراما اليوم الأربعاء 2,125.33 جنيه، فيما يبلغ سعر سبيكة الفضة 100 جرام 4,234.50 جنيه، ويصل سعر سبيكة الفضة 200 جرام إلى 8,081.10 جنيه، وبالنسبة لسعر سبيكة الفضة 250 جراما فتبلغ 9,939.75 جنيه، وسعر سبيكة الفضة 500 جرام تصل إلى 19,685.56 جنيه.

أسعار الفضة اليوم

وبالنسبة لسعر جرام الفضة عيار 999 اليوم الأربعاء يسجل 32.26 جنيه، كما يسجل سعر جرام الفضة عيار 958 في مصر 30.94 جنيه، ويصل سعر جرام الفضة عيار 925 إلى 29.87 جنيه، وبالنسبة لسعر جرام الفضة عيار 900 يبلغ 29.06 جنيه، بينما يسجل سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم الأربعاء 25.83 جنيه.