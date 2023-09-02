أسعار الفضة اليوم السبت في مصر.. «عيار 900» يسجل 30.10 جنيه

استقرت أسعار الفضة اليوم السبت في مصر داخل محلات بيع الفضة، على الأسعار التي أعلنت أمس الجمعة من خلال بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفضة اليوم السبت في مصر، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفضة اليوم السبت في مصر

- يبلغ سعر جرام الفضة عيار 900 اليوم السبت 30.10 جنيه.

- يسجل سعر جرام الفضة عيار 999 في محلات الفضة 33.41 جنيه.

- كما وصل سعر جرام الفضة عيار 958 اليوم 32.04 جنيه.

- وعن سعر جرام الفضة عيار 925 يبلغ 30.93 جنيه.

- وبالنسبة لسعر جرام الفضة اليوم السبت في المحلات عيار 800 يسجل 26.75 جنيه.

- أما سعر جرام الفضة عيار 880 يبلغ الأن 29.43 جنيه.

- وتسجل سعر الأونصة اليوم السبت 1,374.306 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

وفي المقابل يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 2210 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 24 يبلغ في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة نحو 2526 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 وصل اليوم السبت إلى 1894 جنيهًا، وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يبلغ 17680 جنيهًا والأونصة 78905 جنيهات.