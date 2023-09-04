أسعار الفضة عالميا تسجل أعلى مستوى في شهر.. تعرف على الأسباب

سجلت أسعار الفضة الفورية، نحو 24 دولارًا للأوقية، وظلت قريبة من أعلى مستوى لها خلال شهر واحد والذي لامسته يوم 29 أغسطس، ورحب المستثمرون بإجراءات الدعم من الحكومة الصينية وعلامات التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

وكان المعدن مدعومًا أيضًا بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تزايد الآمال في نهاية رفع أسعار الفائدة.

أسعار الفضة عالميًا

وأظهر أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بشكل غير متوقع إلى 3.8% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022 ويفوق توقعات السوق البالغة 3.5%.

وفي الوقت نفسه، تحسن نشاط الصناعات التحويلية خلال هذه الفترة، لكنه ظل انكماشيا للشهر العاشر على التوالي، ومن اتجاه آخر، ظل الموقف النقدي للبنك المركزي الأوروبي غير واضح بسبب الضغوط التضخمية الحالية.

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند49.51 دولار في أبريل 2011.

توقعات أسعار الفضة

ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 24.75 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 26.60 دولار خلال 12 شهرًا.