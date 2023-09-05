أسعار الفضة اليوم الثلاثاء في مصر.. «اعرف عيار 999 بكام»

سجلت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء في مصر، ثباتا ملحوظا في محلات بيع الفضة منذ بداية الأسبوع الجاري، وذلك وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الثلاثاء في مصر، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفضة في مصر

- بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 اليوم الثلاثاء 32.74 جنيه.

- سجل سعر جرام الفضة عيار 958 في محلات الفضة 31.40 جنيه.

- وصل سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم 30.31 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 800

- بلغ سعر جرام الفضة عيار 900 اليوم الثلاثاء 29.49 جنيه.

- سعر جرام الفضة عيار 800 سجل 26.22 جنيه.

- سجل سعر جرام الفضة عيار 880 الآن 28.84 جنيه.

- سعر الأونصة اليوم الثلاثاء 1,346.853 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

وفي المقابل، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2200 جنيه للشراء، وعيار 24 في محلات الصاغة بلغ سعره 2514 جنيها، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1886 جينها.