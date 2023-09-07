دراسة تكشف عن علاج يقلل من اضطراب الرحلات الجوية.. «أكل ونوم»

أجريت دراسة جديدة من جانب خبراء أمريكيين في جامعة نورث وسترن في إيفانستون، إلينوي، ومعهد سانتا في نيو مكسيكو، كشفت أن تناول وجبة واحدة أكبر في الصباح الباكر لمدة 3 أيام بعد الهبوط لمكان جديد يمكن أن يساعد في التغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، كما اتفق الخبراء على أن المشي تحت أشعة الشمس نصيحة جيدة بعد الاهتمام بالنظام الغذائي.

وقدمت تلك الدراسة بعض الأسباب وراء الإصابة باضطراب الرحلات الجوية الطويلة، فضلا عن نتائج مهمة للتخلص منها، وللتفاصيل وقصة الدراسة اضغط هنا.