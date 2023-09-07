دراسة تكشف عن علاج يقلل من اضطراب الرحلات الجوية.. «أكل ونوم»
كتب:
فادية إيهاب
04:09 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
رحلة جوية
أجريت دراسة جديدة من جانب خبراء أمريكيين في جامعة نورث وسترن في إيفانستون، إلينوي، ومعهد سانتا في نيو مكسيكو، كشفت أن تناول وجبة واحدة أكبر في الصباح الباكر لمدة 3 أيام بعد الهبوط لمكان جديد يمكن أن يساعد في التغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، كما اتفق الخبراء على أن المشي تحت أشعة الشمس نصيحة جيدة بعد الاهتمام بالنظام الغذائي.
وقدمت تلك الدراسة بعض الأسباب وراء الإصابة باضطراب الرحلات الجوية الطويلة، فضلا عن نتائج مهمة للتخلص منها، وللتفاصيل وقصة الدراسة اضغط هنا.