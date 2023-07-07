توقيع مذكرة تفاهم لتسيير رحلات جوية مباشرة بين مصر وبوركينا فاسو

نظمت وزارة الطيران المدني، عدة زيارات ميدانية لوزير النقل والمواصلات في جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له، بمواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن زيارة الوفد البوركيني بدأت بزيارة شركة إير كايرو، حيث تم عرض كافه الإمكانات والأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركة في مجال الطيران المدني والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ثم أعقبها زياره الوفد لسلطة الطيران المدني المصري والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع بوركينا فاسو بشأن تسيير رحلات جويه مباشره لشركتي مصر للطيران وإير كايرو وكذلك رحلات شحن جوي بين البلدين بحيث تكون بوركينا فاسو هي نقطة الانطلاق للوصول لنقاط أكثر بالقارة الإفريقية تماشيا مع استراتيجية وزارة الطيران نحو تعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة الطيران المدني وبخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات وتقديم سبل الدعم الفني لجميع دول القارة السمراء.

آفاق التعاون المشترك بين مصر وبوركينا فاسو

وفي سياق متصل، أجرى الوفد زيارة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار أكتوبر وكان في استقبالهم اللواء طيار عزت متولى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وتناولت الزيارة بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات التدريب الجوي حيث تفقدوا خلالها مقر الأكاديمية والكليات التابعة لها والأقسام المختلفة بها، وأجهزة محاكيات الطيران ونظم المراقبة الجوية وفصول التدريس ومركز صيانة الطائرات، هذا وقد استمع الوفد إلى عرض توضيحي عن الأكاديمية والخدمات التي تقدمها وتعريفهم بالكليات والأقسام التابعة للأكاديمية ومجالات التدريب العملي المختلفة..

البرامج التدريبية المتطورة

كما قام وفد بوركينا فاسو بزيارة لأكاديمية مصر للطيران للتدريب وكان في استقبالهم الطيار معتز رأفت نائب رئيس الأكاديمية، حيث قام المهندس حسام إلهامي مدير الإدارة العامة للتسويق بتقديم شرحاً تفصيليًا عن دور الأكاديمية والأنشطة والخدمات التي تقدمها وتعريفهم بالإمكانيات الحديثة والبرامج التدريبية المتطورة واطلاعهم على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي الخاصة بتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية من مختلف شركات وهيئات الطيران في مصر والدول الإفريقية والعربية، وشملت الزيارة تفقد فصول المحاضرات التدريبية وأحدث أجهزة الطيران التمثيلي المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية بالأكاديمية، والتي تتمثل في طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300 A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، والتعريف بالإمكانيات وأجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية.

وشملت الزيارة تقديم شرحا تفصيليا عن البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية واستعراض الشهادات والاعتمادات الدولية وكذلك أحدث أجهزة التدريب والنظم التكنولوجية المتطورة الدولية مما يسهم في رفع كفاءة المتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصى بها إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام جولتهم قام الوفد بزيارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وكان في استقبالهم الملاح إيهاب محيي رئيس مجلس إدارة الشركة حيث تم مناقشه آفاق التعاون والتنسيق الفعال وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية وخاصة في مجال المراقبة الجوية.

ومن جهته أبدى وزير النقل والمواصلات البوركيني والوفد المرافق له سعادتهم بهذه الزيارة مثمناً الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدني ودوره المحوري بالقارة الإفريقية لما لمسوه من إمكانات عالية في مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية تدريب مصر للطيران كونهم صرحًا تدريبيًا متميزًا بالقارة السمراء، متطلعا إلى مزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.