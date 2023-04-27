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«القاهرة الإخبارية»: رحلات جوية عديدة لنقل مصريين وسودانيين إلى القاهرة الليلة

كتب:

شريف سليمان
01:16 م | الخميس 27 أبريل 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

قالت إيمان الحويزي، موفدة «القاهرة الإخبارية» إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، إنه لليوم الرابع على التوالي، يتم استقبال الطائرات العسكرية القادمة من السودان، وتقل على متنها مصريين، لافتة إلى أنه بالأمس كان هناك 7 طائرات أقلت عددا من المصريين المقيمين في السودان ومجموعة من السودانيين.

رحلات جوية لنقل المصريين على مدار اليوم

وأضافت خلال مداخلة عبر «القاهرة الإخبارية»، أن اليوم جرى رصد أول دفعة عبر الجسر الجوي، الذي أقيم لنقل الرعايا المصريين من السودان إلى مصر، كما نرصد تواجد هذه الطائرات العسكرية على مدار اليوم، مشيرة إلى وجود عدة طائرات عسكرية ستأتي إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية على مدار اليوم.

وأكدت أن عددا كبيرا من الطائرات سيصل اليوم، محملا بعدد كبير من المواطنين المصريين والسودانيين سواء من بورتسودان أو دنقلة.

وتابعت: «سيتواجد بالطائرات فرق طبية، بالإضافة إلى تشكيلات طبية هنا في القاعدة للاطمئنان على صحة المواطنين الذين وصلوا أسوان، وهناك في نقاط الارتكاز سواء في بورتسودان أو دنقلة فرق طبية أجرت الفحص عليهم قبل ركوبهم الطائرة».

 

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بقلم شريف سليمان