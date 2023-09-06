بشرى وعلا غانم ونجوم «أولاد حريم كريم» يفاجئون الجمهور في السينما

حرصت النجمتان بشري وعلا غانم علي مشاهدة فيلم «أولاد حريم كريم» مع الجمهور بالسينما ليلة أمس في مفاجأة لكل الحضور وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير، كما حضر أيضا عدد من النجوم الشباب المشاركين بالفيلم من أبرزهم تيام مصطفي قمر وكريم كريم وهنا داوود وفؤاد محسن، وعقب انتهاء العرض حرص العديد من الحاضرين علي التقاط الصور التذكارية معهم واشادوا بالفيلم.

ويجهز نجوم «أولاد حريم كريم» عددا من المفاجآت سيتم الإعلان عنها خلال أيام، كما يستعدوا لحضور الفيلم مع الجمهور في عدد من السينمات بمناطق مختلفة.

ويعرض حاليا فيلم «أولاد حريم كريم» بالسينمات منذ أسبوع وحقق ردود فعل إيجابية قوية وايرادات مرتفعة تخطت 3 ملايين و500 الف جنيها.

تفاصيل فيلم «أولاد حريم كريم»

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وأقيم مؤخرا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الجمهور الذي حرص علي مشاهدة الفيلم مع نجومه.