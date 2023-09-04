فيلم أولاد حريم كريم يحقق 424 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

يستمر فيلم «أولاد حريم كريم» للمخرج علي أدريس في تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر لليوم الخامس على التوالي، حيث حقق الفيلم أمس 424 ألف جنيه، ليأتي الفيلم في المركز الثالث في الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، بحسب الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم» منذ طرحه في السينمات، ليصل لـ2 مليون و805 آلاف جنيه، وحقق الفيلم في أول أيامه بالسينمات 548 ألف جنيه، أما في اليوم الثاني فحقق 587 ألف جنيه، وارتفعت مع اليوم الثالث ووصلت لـ746 ألف جنيه، وبلغت الإيرادات في اليوم الرابع 500 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «أولاد حريم كريم»

يعود الفنان مصطفى قمر لتقديم شخصية كريم الحسيني التي قدّمها للمرة الأولى في فيلم «حريم كريم» عام 2005، في الجزء الثاني من الفيلم بعنوان «أولاد حريم كريم»، وتدور أحداث الفيلم بعد 18 عاما من أحداث الجزء الأول، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: داليا البحيري، خالد سرحان، بسمة، علا غانم، عمرو عبد الجليل، بشرى، تيام قمر ورنا رئيس.